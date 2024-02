Sebastián Yatra reveló por qué no tiene relaciones largas: "Me darían muchas ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra se sinceró sobre su vida amorosa en una reciente entrevista en el podcast 'A solas con' de la española Vicky Martín Berrocal. A sus 29 años, el artista reveló detalles íntimos sobre sus relaciones pasadas y su perspectiva actual sobre el amor y el compromiso.

El cantante Sebastián Yatra, conocido por sus emotivas letras y su éxito tanto a nivel nacional como internacional, confesó que ha experimentado el amor en varias ocasiones, pero solo ha sentido un amor profundo en dos ocasiones: con su primera novia, Tini, y la cantante española Aitana Ocaña, con quien recientemente puso fin a su relación.

El intérprete reveló que, en el pasado, daba prioridad al físico al buscar pareja, pero ahora busca una conexión más profunda con la persona. "No me quedo ahí, siempre busco algo más en la persona para conectar", admitió.

A pesar de las rupturas y las experiencias amorosas que le han causado sufrimiento, Yatra aseguró que está abierto a nuevas experiencias románticas. "En el amor y el desamor están a veces las grandes inspiraciones", afirmó el artista, mostrando su disposición a seguir explorando este terreno impredecible.

Publicidad

Una revelación impactante fue la confesión de Sebastián Yatra sobre su resistencia a las relaciones largas. Aunque nunca ha sido infiel, el cantante admitió que su máximo tiempo de relación ha sido un año y expresó su temor de no poder resistir la tentación de la infidelidad en relaciones más extensas.

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", confesó.

Publicidad

Yatra señaló que en este momento de su vida, podría considerar relaciones más abiertas y poco convencionales, adaptándose al estilo de vida que lleva. "Tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento una relación más abierta de lo que estamos acostumbrados", concluyó el artista.