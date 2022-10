Las 10 mejores canciones para mejorar el ‘ritmo’ en el sexo

Según el 30 % de los encuestados, la música los hace sentir más excitados; el 25 % asegura que ambientar musicalmente el acto mejora el sexo y el 15 % afirma que la música hace las cosas menos incómodas.



Al respecto, el doctor José Manuel González manifestó en BLU Radio que es cierto que hay muchos ritmos y sonidos, en todas las culturas, que se relacionan con el sexo.



“La atmosfera musical es más importante, incluso más importante de lo que la persona coma. Parece que el entorno musical es mucho más efectivo”, dijo.



Esta son las mejores 10 canciones para hace el amor:



1. Let's Get It On – Marvin Gaye



2. Love to Love You Baby – Donna Summer



3. Skin – Rihanna



4. Drunk in Love – Beyoncé

5. Sexy Back – Justin Timberlake

6. Love Me Like You Do – Ellie Goulding

7. Lollipop – Lil Wayne

8. Need You Tonight – INXS

9. Magic – Coldplay

10. Intro – The XX