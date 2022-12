Polémica por encuesta del Dane sobre sexualidad a niños de 10 a 17 años

La hermana Gloria Patricia Corredor, directora de la Confederación Nacional Católica de Educación seccional Bogotá, criticó una encuesta que realizó el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en materia de educación sexual en la que hace preguntas que para algunos son impertinentes.



“Nuestros estudiantes son menores de edad, estudiantes de sexto a 11 y oscilan entre los 10 y 17 años de edad y nuestros niños deben estar preparados y protegidos”, manifestó.



Dentro de las preguntas que se hacen están:



¿Te gustan o sientes atracción por mujeres u hombres?



¿Alguna vez te han tocado alguna parte de tu cuerpo de manera sexual sin que tú lo quisieras?



¿Alguna vez has enviado fotos o videos sexuales tuyos por mensaje de texto o e-mail?



¿Alguna vez has recibido algo, por ejemplo dinero, ropa, calificaciones u otros regalos a cambio de exponer tu cuerpo?



¿Alguna vez has participado en juegos sexuales en grupo?



Según la hermana Corredor, “son preguntas que vale la pena recoger, pero también es bueno que lean la definición que están dando sobre sexo y sexualidad”.



“Si usted lee la definición es un poco pesada donde en cambio de favorecer a los menores de edad, les están despertando otras cosas”, añadió.

En ese sentido, la Confederación Nacional Católica de Educación pide que la encuesta se realice solo si hay acompañamiento de un adulto y la autorización escrita de los padres de familia.



“También que se revisen esas preguntas porque no deberían ser las mismas preguntas para un niño de 10 año a un niño de 18 años”, añadió.

La respuesta del Dane



El director del Dane, Mauricio Perfetti del Corral, advirtió que la investigación estadística “es un mandato de ley”.



“El abuso sexual, la pornografía infantil y muchos de estos fenómenos son una realidad y no podemos estar ignorantes frente a esta situación”, manifestó.



“Hay una realidad, un fenómeno que hay que ponerlo de manifiesto y hay que tener los datos”, añadió Perfetti.



Los datos:



El 7,5 % de niños menores de 13 años ha tenido relaciones sexuales.



Al 9,4 % de niños menores de 13 años les han tocado alguna parte íntima de manera sexual sin que quisieran.



El 8,9 % de los niños menores de 13 años han sido forzados a tener relaciones sexuales.



El 3,9 % de los que han tenido relaciones sexuales antes de los 13 años han recibido algo a cambio de ello.



Esta es la encuesta completa del Dane:



