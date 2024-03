Shakira revela adelanto de su nueva canción con Bizarrap, ¿qué dice la letra?

Desde queShakira anunció el lanzamiento de su nueva producción 'Las Mujeres Ya No Lloran', sus millones de seguidores han estado expectantes por conocer el álbum y el resto de las canciones que formarán parte de este trabajo.

Este trabajo discográfico, que constará de 16 temas, promete ser una reinvención para la artista, quien a través de sus nuevas canciones explorará su transformación personal tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.

Por medio de sus redes sociales, Shakira ya ha dado a conocer varios adelantos de sus nuevas canciones que conformarán el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que se estrenará el próximo 22 de marzo. Así lo hizo con ‘Cohete’, en colaboración con Rauw Alejandro, y ‘Tiempo sin verte’.

Shakira revela adelanto de su nueva canción con Bizarrap

Ahora, en horas de la mañana de este viernes, 15 de marzo, la cantante colombiana reveló un adelanto de ‘La fuerte’, canción que canta con Bizarrap, el productor argentino que es recordado por la famosa canción en la que le tiraron pullas a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

“Otras noches más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa’ qué si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente”, son las palabras que canta Shakira en ‘La fuerte’. Además, la colombiano resaltó la nueva colaboración con el argentino Bizarrap: "Siempre sabe sacarme la fuerte”.

Publicidad

El adelanto de esta nueva canción ha generado todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de la barranquillera, pues muchos relacionaron la frase “no te olvido por más que aparente” con Gerard Piqué, padre de los hijos de la barranquillero y con quien sostuvo una relación por más de 10 años luego de ponerle fin en medio de la polémica sobre la infidelidad del exfutbolista con la joven española Clara Chía.

Sin embargo, son más los comentarios que halagan la nueva canción. “Esto suena super bien”, “Ella es la reina”, “Algo me dice que estamos en presencia del ÁLBUM LATINO DE LA DÉCADA”, “Todos los adelantos suenan tan bien. Te amo”, “No estoy soportando”, “Explosivo”, “Que sea ya el 22”, son algunas de las reacciones de los seguidores de Shakira por el adelanto.

Shakira Foto: Instagram