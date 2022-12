¿Si les va bien a los demás, me va bien a mí? Experto responde las dudas

El psicólogo y docente investigador David Bonilla pasó por los micrófonos de En BLU Jeans para hablar de las relaciones personales, los propósitos, las metas y los anhelos de las personas en este 2020 que apenas comienza.

¿Si les va bien a los demás, me va bien a mí? Esa fue la duda que el profesional de la psicología respondió. Además, regaló algunos tips para que las personas comiencen de la mejor manera este año y puedan dar un okey a sus sueños, metas, aspiraciones, propósitos y anhelos.

“La naturaleza humana tiene que ver con esos deseos del alma. Si a alguien le va bien, enseguida nos comparamos y no está mal porque es natural. El problema real es cuando me quejo, me quedo en esa emoción y me empiezo a preguntar el por qué no me va igual”, señaló.

Bonilla sostuvo que hay que tener en cuenta que siempre habrá alguien a quien le vaya mejor o peor o que a uno, por lo que recomendó luchar por los sueños, sin mirar los del otro y/o compararse constantemente.

“Siempre hay alguien que le va mejor o peor. Nuestra naturaleza está en compararnos, la dificultad es cuando esa emoción dura en el tiempo e incluso se empiezan a hacer cosas para que al otro no le vaya bien y empieza a aparecer la rabia y la envidia”, agregó.

El experto insistió en que el problema real radica en la crianza y en que no nos enseñaron a alegrarnos de que al otro le vaya bien, aun cuando, en ocasiones, el éxito del otro puede traer beneficios propios.

“Siempre hay para todos (…) Hay que hacer cosas diferentes, pero sin rabia, sin envidia y sin egoísmos. La competencia es una oportunidad de mejoras”, puntualizó el psicólogo en el tema central este festivo en En BLU Jeans.

“Existen cuatro posturas: ganar-ganar (si al otro le va bien, a mí también), ganar-perder (gano yo y pierde el otro), perder-ganar (pierdo yo y gana el otro) y perder-perder (perdemos ambos). Este último es el que hay que evitar a toda costa porque indica que no me importa el otro”, finalizó.

Escuche la entrevista completa: