“¡Sí! Yo sufro de ansiedad y no es fácil”: J Balvin

J Balvin hizo una reflexión sobre un trastorno que muchos no identifican fácilmente y requiere tratamiento: la ansiedad. El cantante, en algunas oportunidades, se ha referido a esta condición y cómo le ha hecho frente en su vida.

Esta semana, cuando el tema de la salud mental volvió a estar en el centro de la discusión, Balvin hizo un llamado a buscar ayuda a quien la necesite.

“Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte. Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso”, escribió en Instagram.

El artista recalcó que la medicina a tiempo es fundamental e indicó que en su experiencia ha sido importante realizar actividades como el deporte, la meditación y buscar la compañía de los más cercanos.

“Vé, busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen”, expresó.

