“Siempre quiero sacar el pecho por la champeta”: Mr Black

Edwin Antequera Mercado, mejor conocido como Mr Black, pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones de BLU Radio y reveló detalles de su vida como artista.

“La élite de Cartagena veían la champeta como algo marginado, nos trataban como indios, pero yo no perdía mi fe y dije. Voy a estudiar porque más tarde a este género le llega su turno (…) El barrio donde nací fue muy difícil y muchos amigos están presos, pero siempre dije que tenía que ser alguien en la música. Siempre quiero sacar el pecho por la champeta”, dijo.

“A medida que uno va conociendo personas uno se va educando”, añadió.

“Cuando la champeta se cae me puse a producir artistas mientras era DJ porque sabía que iba a volver a explotar el género”, mencionó.

Asimismo, Mercado se refirió sobre el cambio en su vida amorosa.



“Cuando conozco a Yurani (esposa) estaba loco, vivía una vida desordenada, entonces ella me dijo que era fan de mi música. Fui el primero que hizo champeta con sistemas y decía: que me echen las mujeres, pero no se me lleven el computador”, aseguró.

