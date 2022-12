Siga estos importantes consejos y cuide sus emociones

En Agenda en Tacones Alexandra Pumarejo entregó importantes consejos para que las personas aprendan a cuidarse a sí mismas desde el punto de vista emocional.

Los consejos están ligados a cuidar las emociones para tener una vida saludable.

1.No tomarse nada personal: La sociedad actual está pendiente de redes sociales y de la aprobación de terceros y en todas las esferas, en pareja, padres e hijos, amistades, entre otras. Es importante aprender a no complacer a los demás.

2.Hacerle caso a su intuición: Si usted siente una corazonada debe hacerle caso. No hay nada que la intuición no le diga, sin embargo, si usted es una persona celosa la intuición no estará bien desarrollada. Para mejorar la intuición es buena la meditación.

3. Aprender a querer la palabra No: Es importante aprender a decir no porque no debemos complacer o comprometernos con otros por pena. En concordancia con esto es importante no victimizarse si usted no es capaz de decir No.

4. Evitar el drama: Especialmente las mujeres suelen armar películas donde no las hay, es importante ceñirse a la realidad para no imaginar cosas que no son.

5. No capar los sueños antes de tiempo: Desde niños nos imaginamos grandes sueños pero con el paso del tiempo nos truncan la capacidad de soñar y fantasear. Hay que estar seguro que lo que uno sueña sí es posible de alcanzar.