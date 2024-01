Sofía Vergara en Bogotá: la actriz fue a reconocido restaurante para probar el sazón colombiano

La actriz colombiana Sofía Vergara llegó a Bogotá en horas de la noche del miércoles, 17 de enero, para dar inicio a la promoción de su última serie para Netflix, 'Griselda'. La ciudad no solo le brindó una cálida bienvenida, sino que también le reservó una sorpresa especial. La presencia de la actriz ha generado entusiasmo entre sus admiradores locales, quienes reconocen su destacada trayectoria en Hollywood, participando en numerosas series y películas de renombre internacional.

A las afueras del aeropuerto El Dorado, una enorme valla sorprendió la barranquillera: "Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia". La actriz , emocionada, compartió la imagen en su cuenta de Instagram, agradeciendo la sorpresa que le habían preparado.

"¡Que tal esta sorpresita que me tenían! O sea, me muero, divinos. Bueno, y ahora me voy a comer un ajiaco", expresó Vergara, haciendo referencia a la canción 'Mónaco' de Bad Bunny, mientras se dirigía a disfrutar de uno de los platos más representativos de la gastronomía colombiana.

Sofia Vergara en Colombia Foto: Instagram @sofiavergara

Sofía Vergara decidió compartir momentos especiales con su familia y amigos en un reconocido restaurante de la ciudad. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes junto al actor Christian Tappan, reconocido por su papel en 'Escobar: el patrón del mal' y también presente en 'Griselda'.

"Ay se me olvidaron postear estas fotos lindas con mi familia anoche ❤️ en Andrés Carne de Res", escribió la barranquillera, acompañando su mensaje con varias fotos de la velada en el popular restaurante.

Además, Sofía Vergara no perdió la oportunidad de disfrutar de la gastronomía colombiana al día siguiente, compartiendo una historia en la que se mostraba deleitándose con un desayuno típicamente colombiano, incluyendo arepas y bebidas calientes.

La serie 'Griselda', que se estrenará el próximo jueves 25 de enero, promete sumergir a los espectadores en la vida de una de las narcotraficantes más temidas de los años 70.