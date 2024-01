Sofía Vergara reveló qué busca en su próxima pareja: estos son los requisitos

La actriz colombiana Sofía Vergara , actualmente en España para promocionar su próxima serie 'Griselda' en Netflix, concedió una reveladora entrevista en el programa 'El Hormiguero' con Pablo Motos. Entre risas y confesiones, la barranquillera compartió detalles sobre sus expectativas para su vida amorosa tras su reciente divorcio de Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años.

La barranquillera Sofía Vergara, de 51 años, se ha consolidado como una de las mejores actrices gracias a una carrera artística que la tiene posicionada como una gran estrella internacional gracias a su participación en diferentes películas y series.

La protagonista de 'Griselda' dejó claro que, aunque la belleza no es el factor primordial, su próxima pareja debe ejercer cierto atractivo sobre ella. Entre bromas, mencionó: "No sé qué quiero ahora... ¿un torero?". Sin embargo, más allá de la ligereza, especificó que el afortunado debería ser de aproximadamente la misma edad, tener hijos y poseer un atractivo físico que, aunque importante, no necesariamente debe ser celestial.

Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos, tengo 51 años, y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no

Además, la actriz aseguró que su próxima pareja debe de tener la misma o más cantidad de dinero de lo que ella gana. La noticia de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello se hizo pública en julio de 2023, con un comunicado conjunto solicitando respeto a su privacidad mientras afrontaban esta nueva fase de sus vidas como individuos.

Trancas y Barrancas consiguen las respuestas más comprometidas de @SofiaVergara con el test de la superestrella de Hollywood #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/oRyRdEyiTA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

En cuanto a la serie 'Griselda' de Netflix, donde Vergara no solo protagoniza sino también produce, encarna a Griselda Blanco, una influyente narcotraficante colombiana que operó en Miami en los 70. Aunque varios rumores han circulado sobre posibles parejas de la actriz, hasta ahora nada ha sido confirmado. Por lo tanto, aún no se sabe quién podría ser la persona que conquiste el corazón de la barranquillera.

