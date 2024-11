Sorprendió a su esposo manteniendo relaciones con su prima "favorita" y así reaccionó

Una mujer ha causado revuelo en redes sociales tras contar la dolorosa experiencia que vivió al descubrir a su esposo en una situación inesperada y devastadora. Contó cómo encontró a su marido teniendo relaciones sexuales con su prima "favorita" en el cuarto de invitados de su casa.

La mujer, de 39 años, explicó que llevaba más de 15 años casada con su esposo, un hombre de 42 años, con quien nunca había tenido razones para dudar de su fidelidad. "Mi marido nunca me ha engañado o eso me gustaría creer", dijo y agregó que él siempre se mostró como un hombre serio y reservado, sin actitudes que le causaran desconfianza. "Nunca me preocupé porque no es de esos hombres que coquetean", añadió.

Sin embargo, su percepción de la relación cambió cuando su esposo comenzó a estrechar lazos con alguien a quien ella nunca imaginó que podría convertirse en una amenaza: su prima, a quien él siempre había considerado su "favorita". La mujer contó que esta prima se quedó a vivir en su casa durante un tiempo, y fue durante esos días que todo cambió.

Una noche, la mujer se despertó en medio de la madrugada y notó que su esposo no estaba en la cama. Aunque no era algo extraño, decidió levantarse para buscarlo. Tras recorrer varias habitaciones sin encontrarlo, bajó las escaleras y se dirigió a la cocina, donde escuchó un sonido raro proveniente de la habitación de invitados.

Publicidad

Pensando que su prima podría estar pasando la noche con otro hombre, decidió ignorarlo y siguió buscando a su esposo por la casa. Sin embargo, al no encontrarlo en la cocina, sus temores se dispararon y decidió entrar al cuarto de invitados. Al abrir la puerta, se topó con una escena que jamás habría imaginado: su esposo, completamente desnudo, teniendo relaciones con su prima.

Conmocionada y sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba presenciando, la mujer quedó paralizada. A pesar de la gravedad del incidente, ni su esposo ni su prima han mencionado nada sobre lo sucedido, lo que ha dejado a la mujer con un profundo sentimiento de tristeza y confusión. "Hay una tensión enorme en el aire, me siento desgarrada", expresó.