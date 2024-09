Su exnovio se casó con su amiga y ella se vengó en la boda de la peor manera

Una joven causó furor en TikTok al compartir un video, que acumula más de 3 millones de 'me gusta', en el que narra cómo se vengó de su exnovio, quien la había engañado con una amiga y posteriormente se casó con ella. La publicación rápidamente acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios, sorprendiendo a sus seguidores con su historia de venganza.

En el video, la joven, conocida como Uma, reveló que se estaba preparando para asistir a la boda de su exnovio. Aunque no había sido invitada, el destino jugó a su favor, pues fue contratada como cantante para el evento a través de una empresa de organización de eventos. “Me cag* y se está casando con la persona con la que me cag*. Hoy voy en modo venganza, así que quiero ir bien perr*”, comentó mientras se arreglaba para la boda.

Uma explicó que, como compositora, había creado una canción con letras “bastante fuertes” y decidió que ese sería el momento perfecto para interpretarla. Para completar su plan de venganza, eligió un vestido de color rojo, afirmando que “el rojo es el color de la venganza”.

Esta es la historia:

En una segunda parte del video, a pedido de los usuarios, relató cómo se desarrolló el evento. “Perdón, sí, voy a ir al infierno”, bromeó, al tiempo que explicó que su exnovio, la novia y sus familias fingieron no reconocerla mientras ella interpretaba su canción, mostrando una actitud tranquila y confiada. “Canté la canción, divina, reina, impoluta”, concluyó.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Los internautas aplaudieron la audacia de Uma, dejando mensajes como: “Para que terapia si puede haber venganza”, “Jajsja hace story time de cómo reaccionaron”, “el negro te quedaba mucho mejor, aparte representa luto jajaj” y “Mi historia es similar a la tuya, pero todavía no se casó mi ex JAJAJAJA”.