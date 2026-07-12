¿Su expareja debe pasarle plata aunque estén separados? Ley lo confirma y aclara en qué casos

Muchas parejas consideran que, una vez terminan la relación y dejan de convivir, desaparecen automáticamente las responsabilidades económicas entre ambos. Sin embargo, en Colombia esa idea no siempre corresponde a la realidad ni a lo que establece la ley. En determinados casos, las obligaciones pueden continuar incluso después de la separación de hecho.

Según lo que indica el artículo 411 del Código Civil, un esposo o una esposa puede solicitar ante un juez una cuota de alimentos a su cónyuge sin necesidad de haberse divorciado, siempre que el matrimonio continúe vigente y se cumplan una serie de requisitos previstos por la ley.

Artículo 411 del Código Civil: cuándo un cónyuge puede pedir una cuota de alimentos

La norma reconoce que el matrimonio genera deberes de solidaridad, respeto y apoyo mutuo, obligaciones que no desaparecen únicamente porque la pareja haya dejado de vivir bajo el mismo techo.



Según la norma, el aspecto definitivo no es la convivencia en sí, sino demostrar dos condiciones ante el juez:



Que quien solicita la cuota atraviesa una situación real de necesidad.

Que el otro cónyuge cuenta con capacidad económica para brindar ese apoyo.

De hecho, existe la creencia errónea de que una persona debe divorciarse para reclamar una cuota de alimentos a su esposo o esposa, pero esto no es cierto. Siempre y cuando exista un vínculo matrimonial vigente, permanecen los deberes de solidaridad y apoyo mutuo.

Exparejas pueden recuperar el tiempo perdido en una relación. Fotos: Freepik.

Artículo 411 del Código Civil: ¿qué dice la ley?

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Según el artículo 411 del Código Civil, se establece quiénes tienen derecho a recibir alimentos y quiénes están obligados a suministrarlos. Entre esos beneficiarios no solo aparecen los hijos o padres, sino también los cónyuges.

Es decir, si una pareja está separada de hecho, pero continúa legalmente casada, puede acudir a la justicia para solicitar una cuota alimentaria, siempre que demuestre necesitar ese apoyo y que el otro esté en capacidad de brindárselo.

Eso sí, cada caso se estudia de manera individual, por lo tanto, no existe una cuota fija establecida por la ley.

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Cómo solicitar una cuota de alimentos sin divorciarse

Quien considere que cumple los requisitos deberá iniciar un proceso judicial de fijación de cuota de alimentos.

Durante el trámite, el juez evaluará aspectos como:



La necesidad económica de quien presenta la solicitud.

La capacidad de pago del otro cónyuge.

Las pruebas sobre ingresos, gastos y estado de salud de ambas partes.

Los especialistas recuerdan que esta figura no debe confundirse con la cuota alimentaria que puede ordenarse dentro de un proceso de divorcio, ya que ambos mecanismos tienen requisitos y finalidades diferentes.