Subida en un árbol: así recibe señal de internet una niña para tomar clases

Una niña sorprendió en redes sociales al mostrar en un video la particular forma en que tiene que hacer sus tareas, pues tiene que subirse a un árbol de limón para tener señal e internet en su celular porque vive en una zona apartada del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

Esto lo hace la niña porque, los docentes que laboran en la zona rural de El Tarra le pidieron a ella y a sus compañeros que enviaran un video en donde registraran el lugar que hoy, en este aislamiento preventivo obligatorio, se ha convertido en su pupitre o salón de clases.

En un gesto de creatividad y de ganas de salir adelante la joven, en las imágenes, detalla toda su área de estudio. Sin embargo, le explicó a su profesor que en ocasiones no puede hacer sus tareas porque llueve y le es imposible subirse al árbol.

“Esta es la entrada de mi salón. Aquí es donde yo estudio y trabajo. Acá hago las tareas porque aquí me coge la señal”, describió la joven.

“Este es mi escritorio, me lo hizo mi papá para hacer las tareas. Profe, no puedo hacer las tareas a veces porque llueve. Nunca pensé que tenía que subirme a un palo de limón para estudiar, pero me siento feliz y poder salir adelante”, añadió.

Sin duda, la niña se siente orgullosa de su recursividad para hacer sus deberes y así poder tener un futuro mejor.

Esto demuestra las dificultades que tienen muchos niños en el país para acceder a sus clases en medio de la pandemia de coronavirus.

Vea el video aquí:

Así son la ganas «de salir adelante» de nuestros niños y la desidia del gobierno que tomó como prestesto la #Pandemia para ayudar a los banqueros y profundizar la miseria de los colombianos. @merv59 @nancySua_ @elquelosdelata @HELIODOPTERO @MJDuzan @Marianiniecheve pic.twitter.com/Gvz9iHrCAG — WILLIAM SANABRIA ⏪⏫⏬⏩ (@DIDASKALOSW) May 9, 2020