Superintendencia alertó sobre tres productos de marcas reconocidas que están presentando fallas

Muchas veces las personas compran dispositivos electrónicos o productos de uso cotidiano sin verificar si realmente funcionan correctamente o si cumplen con estándares de calidad. Esta confianza, sumada a la falta de revisión previa, puede terminar en riesgos para la seguridad, desde fallas técnicas hasta posibles accidentes en el hogar.

Como consecuencia, se han conocido casos en los que las personas sufren lesiones debido a fallas de dispositivos que se suelen usar a diario, como las planchas para el cabello, baterías de celulares, entre otros; por ello las autoridades han implementado campañas de verificación, con el fin de detectar que los objetos que se comercializan sean seguros para los consumidores.

Frente a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una alerta dirigida a los consumidores tras identificar varios productos que presentan fallas de fabricación y podrían tener riesgos para quienes los usan.

Tres productos en el mercado que están saliendo “defectuosos”

En total, la entidad advirtió sobre tres “productos defectuosos”, entre los que se encuentran baterías externas y termos, que ya cuentan con campañas de retiro o revisión.

1. Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh (PB2030MI)Este dispositivo, fabricado entre agosto y septiembre de 2024, podría presentar sobrecalentamiento, lo que aumenta el riesgo de incendio. La recomendación es verificar el número de serie en la parte trasera del equipo en la página de aviso de retiro habilitada .

2. Belkin BoostCharge USB-C 20.000 mAhSegún la alerta, algunas unidades presentan un defecto de fabricación en la batería, lo que podría provocar recalentamiento y riesgo de quemaduras. Los usuarios pueden solicitar asistencia o reembolso a través de los canales de la marca.

Power banks. Foto: Magnific.

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3. Termos Stanley Switchback y Trigger Action En estos productos, el problema está en las roscas de las tapas, que pueden deformarse con el calor. Esto podría hacer que la tapa se desprenda inesperadamente, generando riesgo de derrames y quemaduras.

Los usuarios pueden verificar si el producto adquirido hace parte de la campaña de retiro de Stanley .

¿Qué deben hacer los consumidores?

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La SIC recomienda a quienes tengan alguno de estos productos seguir las siguientes recomendaciones:

Suspender su uso de inmediato si identifican que pertenece a los lotes afectados.

si identifican que pertenece a los lotes afectados. Verificar números de serie o referencias en los canales oficiales de cada marca.

en los canales oficiales de cada marca. Contactar a los fabricantes para procesos de cambio, reparación o reembolso.

De acuerdo con el ente de control, esta alerta busca prevenir accidentes y reforzar la importancia de que los consumidores estén atentos a este tipo de campañas, que muchas veces pasan desapercibidas pero pueden evitar situaciones de riesgo.