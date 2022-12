Tengo el corazón roto, todavía no lo creo: viuda de Hugh Hefner

Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner, rompió el silencio y habló por primera vez sobre la muerte del creador de Playboy.

“Tengo el corazón roto, todavía no lo creo. Nosotros lo acostamos a descansar el sábado y ahora está en la eternidad”, dijo la mujer a la revista People.

La rubia de 31 años de edad no ahorró esfuerzos para destacar las cualidades de Hefner, a quien calificó como “un héroe americano”.

“Fue un héroe americano y un pionero. Un alma amable y humilde que abrió su vida al mundo”, dijo.

Crystal agregó que siempre lo amó y que se encuentra agradecida por todo que le brindó.

“Sentí cuánto me amaba. Yo lo amé mucho y estoy muy agradecida porque me dio su vida, me enseñó amabilidad”, puntualizó.

“Nunca ha habido y nunca habrá otro Hugh M. Hefner”, añadió la mujer.

Finalmente, agradeció al mundo sus condolencias y su tristeza por la partida del hombre de 91 años, al que considera “una fuerza diferente”.

