Trabajadores de hogares infantiles volvieron a paro y exigen soluciones al ICBF

Estas personas de diferentes regiones del país le piden a la directora del ICBF Cristina plazas que los atienda para poder plantear un pliego de peticiones con el que buscan mejorar las condiciones de los niños y niñas que van a estos hogares.



Luz Helena Díaz, presidenta de uno de los sindicatos aseguró que dicho paro es indefinido.



“Ni siquiera nos han aumentado lo que nos dice el Gobierno para los trabajadores que es un 2%, ni siquiera lo que el gobierno realmente estipula, y encima de eso el presupuesto para el funcionamiento de los hogares infantiles es de 80%, lo que estamos pidiendo es que se los lleve a un 100% cómo están en los otros programas (…) sea se está vulnerando el derecho a los niños haciendo”, dijo Díaz.



Por su parte, Hermes Meriño, otra de las personas que se encuentra en la movilización, indicó que dentro del pliego de peticiones que presentarán hay puntos dirigidos a la sostenibilidad laboral.



“Queremos un pliego de peticiones de 18 puntos que se están discutiendo adentro del ICBF y estaríamos puntualizando uno especial que es el de la estabilidad laboral y el aumento del presupuesto para la atención de los niños de los hogares infantiles; hoy estamos en un paro indefinido hasta que no se nos solucione no habrá laborales al interior de los hogares infantiles”, agregó Meriño.



Las personas que se encuentra en esta movilización aseguran que no se están vulnerando los derechos de los menores que hoy no son atendidos en los hogares infantiles.



“Eso no quiere decir que estoy vulnerando los derechos sino que estamos luchando por ellos, porque es que en los hogares infantiles la atención es integral y el dadre de familia lo deja allí hasta las 4 de la tarde que lo va a buscar”, dijo Hernando Balsa, otro manifestante.



Estas personas que se ubican a las afueras de la sede central del ICBF en Bogotá, aseguran que su manifestación es pacífica y que esperan que sus peticiones sean atendidas.