Turista murió tras golpearse la cabeza con una estatua de la buena suerte

Un turista canadiense de 66 años falleció el jueves 5 de diciembre en un hotel en Tailandia , tras un trágico accidente en el que se golpeó la cabeza contra una estatua budista mientras regresaba a su habitación.

El suceso ocurrió en el hotel Royal Thai Pavilion, cuando el hombre resbaló en las escaleras y cayó dentro del “Santuario de la Buena Suerte”, un área del establecimiento. En su caída, la cabeza del turista impactó con una pequeña estatua de la suerte, lo que provocó lesiones graves. El personal del hotel lo encontró minutos después, tendido boca abajo en el suelo, y de inmediato alertaron a los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar aproximadamente una hora después del incidente, intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvar su vida. El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, según informó el portal The Sun.

El jefe de la policía local, Phuttarak Sonkhamhan, comentó que no se descarta ninguna hipótesis, aunque se descartó que se tratara de un crimen. "No creemos que haya alguien más involucrado en la muerte del turista. Se cayó solo y se golpeó la cabeza contra la estatua", aseguró el oficial. No obstante, las autoridades están revisando las cámaras de seguridad del hotel para esclarecer los detalles del accidente.

De acuerdo con los empleados del hotel, el hombre podría haber estado regresando a su habitación después de realizar ejercicio. Además, se investiga si durante esos días recibió visitas. El turista había llegado al hotel el 2 de diciembre y tenía previsto su regreso para el 9 del mismo mes.

El cuerpo del hombre fue trasladado al hospital Bang Lamung para la autopsia, mientras las autoridades locales han estado en contacto con la Embajada de Canadá para informar a la familia del fallecido y coordinar el traslado del cadáver.