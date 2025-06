Turista salta desde el quinto piso de un hotel a una piscina y el video es viral

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción por mostrar a un turista británico lanzándose desde el quinto piso de un hotel directamente hacia una piscina, en un acto imprudente que podría haber tenido consecuencias fatales.

Las imágenes, grabadas aparentemente por el propio hombre en modo de primera persona, muestran el instante exacto en que salta desde un balcón y cae al agua, sumergiéndose completamente. Lo que más ha alarmado a los usuarios es que, tras el impacto, el agua adquiere un tono rojizo, lo que ha generado especulaciones sobre posibles heridas.

Aunque se desconoce la identidad del turista y la fecha exacta del suceso, el hecho se habría registrado en Mallorca, España. El acto ha sido relacionado con la peligrosa práctica conocida como balconing, que consiste en lanzarse desde balcones hacia piscinas, una tendencia que ha causado múltiples accidentes, e incluso muertes, en destinos turísticos europeos.

El video ha sido ampliamente compartido y comentado en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, acumulando cientos de miles de reproducciones. Comentarios como “Esa piscina no se ve muy profunda”, “Selección natural en acción” o “El agua se vuelve roja” no se hicieron esperar en el video.

Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial, pero cada temporada de verano se insiste en advertir a los turistas sobre los peligros del balconing,