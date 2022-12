Un intento de violación fue el origen de mi problema mental: Margalida Castro

Margalida Castro contó en En Blanco y Negro una experiencia muy difícil que tuvo que afrontar en su vida durante su juventud que desencadenó en varios problemas, que incluso la llevaron a parar al manicomio.

“Vivía cerca del cementerio Central y yo estudiaba allí porque era un lugar muy tranquilo. Una vez que yo venía de la universidad atravesé el cementerio caminando y no sabía que habían cerrado las puertas, cuando de repente empiezan a sonar unas pisadas entre las tumbas y era un mendigo espantoso que me decía: al fin la agarré palomita, un tipo que me iba a violar”, relató.

Por supuesto Margalida entró en pánico y trató de escapar, dice que una fuerza extraña le ayudó a salir de esa situación.

“Le tiré mis libros y empecé a correr, cuando el tipo me agarró me levantó una fuerza y me botó a la calle; casi me fracturo toda pero eso permitió que no me violara”, manifestó.

Tras lo sucedido, Margalida no fue capaz de contarle a nadie su experiencia pero asegura que ese episodio “provoca mi problema mental porque yo dejé de dormir de la angustia de encontrarme con ese tipo en cualquier esquina”.

“Todas las noches me inventaba una forma de matarlo para que no me fuera a violar y claro, eso me estalló el cerebro y así fui al primer manicomio”.