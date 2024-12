Un mensaje al teléfono de su padre muerto terminó destruyendo una relación: esto pasó

Una historia conmovedora se ha vuelto viral en redes sociales después de que una joven compartiera su experiencia al escribir un mensaje a un número de teléfono que pertenecía a su padre, quien ya había fallecido. La joven, a través de la red social X, relató el curioso suceso que ocurrió el pasado 29 de noviembre y que rápidamente acumuló más de 10 millones de visualizaciones.

La joven comenzó su publicación diciendo: “Acontece que hoy estaba bajón y se me dio por escribirle un mensaje de WhatsApp al número telefónico que tenía mi papá (falleció)". En ese mensaje, la joven expresó su tristeza y nostalgia: "No creerás todo lo que ha pasado en mi vida este último año. Qué lindo sería tener unos mates en mi apto mientras te cuento qué tal van las cosas. Te extraño un montón".

Lo que la joven no recordaba es que cuando un número telefónico no se usa durante algunos meses, puede ser reasignado a otra persona. Así fue como empezó a recibir llamadas de ese número, seguidas por un mensaje de voz de una mujer preguntando "¿Quién carajos eres?".

La joven, visiblemente sorprendida, explicó la situación a la mujer: “Ay, te pido mil disculpas. Este número lo tenía mi papá y falleció. Te pido disculpas”, dijo, y compartió una captura de pantalla de la conversación.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. La mujer no fue la única en contactarla. Posteriormente, la joven recibió un mensaje de un hombre que le explicó: “No hay drama, me peleé con mi novia porque pensó que le estaba mintiendo”. A lo que la joven, preocupada, le ofreció enviar capturas de pantalla de las conversaciones previas para aclarar la situación.

El hombre, al parecer, había recibido el número de su padre y la situación de confusión resultó en una discusión con su novia. “No hay problema, ya se fue re enojada. Justo me agarró el celu”, le respondió.

Publicidad

Con tono irónico, la joven cerró su historia con un mensaje a sus seguidores: “Ahora ya saben, no le escriban a sus queridos muertos, o en su defecto, usen a su fallecido más cercano como excusa para ir de trampa sin sospechas”.

acontece que hoy estaba bajón y se me dio por escribirle un msj de Whatsaap al número telefónico que tenía mi papá (falleció) sigue + https://t.co/aVXfMWEJJq pic.twitter.com/AnZmpF7tKX — Cielho (@CieloHochberg) November 30, 2024

La historia se ha convertido en un fenómeno viral, y muchos usuarios han expresado su empatía por la joven. "Me reí un poco y después me dieron ganas de llorar con los mensajes a tu papá", comentó uno de los usuarios. Otro agregó: "Me puse re mal boluda con el mensaje: 'me haces tanta falta'".