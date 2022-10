Un trabajo formal: el requisito para acceder a algunas ayudas del Gobierno

La informalidad en Colombia es cercana al 47%, según las últimas cifras del Dane, sin embargo, tener un trabajo con todas las de ley es casi un requisito para acceder a algunas de las ayudas del Gobierno.

Un ejemplo es el pago de salud y pensión. La mitad de los trabajadores en Colombia no está aportando para su pensión, pero presentar la planilla de aportes a seguridad social (PILA) es uno de los requisitos establecidos por el Fondo Nacional de Garantías para que una Pyme pueda acceder a los créditos especiales para pagar la nómina. También es un requisito para que un trabajador independiente pueda pedir uno de los créditos con respaldo del Gobierno anunciados la semana pasada.

Publicidad

Lea también: Cuarentena por municipios, una de las opciones que evalúa el Gobierno para 27 de abril

Un segundo caso. Se necesita haber estado afiliado a una caja de compensación para acceder al subsidio de desempleo, pero antes de la pandemia solo estaban afiliados unos 9.7 millones de trabajadores de los 22 millones que tiene el país. Para quienes nunca han tenido una caja de compensación no hay opción de recibir esa ayuda.

También están los trabajadores que no tienen cesantías. Ellos no recibirán un pago si los dejan sin trabajo, ni podrán hacer los retiros parciales para los casos en que los envíen a casa sin sueldo por la sencilla razón de que no tienen ese ahorro.

Publicidad