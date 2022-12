Unión Europea no descarta salida de Grecia de la zona euro

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro advirtieron a Grecia de que no habrá una quita de su deuda y no descartaron una salida del euro si no se logra un acuerdo.

"En el caso de que no se llegue a un acuerdo, se le ofrecerán a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona del euro, con una posible reestructuración de la deuda", dice una de las frases, entre corchetes y por tanto abierta a discusión, del borrador consensuado por el Eurogrupo que analizan ahora los jefes de Estado y de Gobierno.

EFE