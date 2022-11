Usuario en redes detrás de amenazas a médicos de Cartagena dice que lo hackearon

BLU Radio conoció que, después de una alerta que emitió la Policía en Cartagena a las autoridades en San Andrés, fue ubicado en la isla un hombre que sería el propietario del usuario en redes sociales desde donde aparecieron varias amenazas contra médicos de la capital de Bolívar por supuestamente integrar el "cartel del coronavirus".

Al momento de preguntarle por la publicación, la persona señalada habría manifestado que sus cuentas, desde donde aparecieron las amenazas contra los profesionales de la salud, fueron hackeadas. En ese momento, la Policía lo trasladó hasta la estación de la isla para que denunciara.

Aunque el hombre no fue capturado, si quedó vinculado a la investigación mientras la Policía trata de esclarecer si realmente hubo o no dicho hackeo, pero según fuentes de la Policía, el hombre manifestó no ser el responsable de hacer dichas amaneazas porque su hija también es profesional de la salud.