Valiente hombre enfrentó ladrón y lo encerró en un bote de basura: todo quedó en video

En un acto de valentía y determinación, un hombre se convirtió en un héroe inesperado cuando enfrentó a un ladrón y logró atraparlo en un bote de basura. Este audaz incidente, que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, fue captado en un video que se volvió viral en las redes sociales.

El incidente ocurrió en una calle del municipio de José C. Paz, cuando el ladrón intentaba huir después de intentar robar una bicicleta; sin embargo, lo que no esperaba el delincuente era encontrarse con la víctima del robo, quien, al percatarse de lo sucedido, no dudó en propinarle una fuerte golpiza al señalado.

Sin pensarlo dos veces, el valiente ciudadano se lanzó hacia el ladrón y lo golpeó un par de veces. Posteriormente, logró arrastrarlo hacia un bote de basura cercano y lo encerró en frente de varios transeúntes.

🚨 José C. Paz: atraparon a un ladrón y lo tiraron a la basura



👉El joven menor de edad apodado "monedita", habría robado una bicicleta y la víctima lo arrojó se desquitó de esta manera.



🗣️ @soledadlarghi

👉 Seguí en #QueHayQueHacer

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/NCwvFqIVuf — A24.com (@A24COM) May 23, 2023

“Se conocían porque vive a dos cuadras de su casa. Son conocidos. Él lo vio pasar dos veces, la segunda con su bicicleta. Le pegó durante nueve cuadras. Lo alzó de una manera que parecía que lo iba a estampar contra el piso, pero lo metió adentro del canasto”, relató uno de los testigos al medio local Todo Noticias.

Tiempo después, las autoridades locales, alertadas por la situación, acudieron al lugar y detuvieron al ladrón, quien quedó atrapado en el contenedor de basura. Según las declaraciones de las autoridades, el delincuente fue arrestado y se enfrentará a cargos por robo y otros delitos relacionados.

Al final, la escena heroica fue grabada por un testigo presente en el lugar, quien rápidamente compartió el video en las redes sociales. En poco tiempo, la grabación se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y generando comentarios de admiración hacia el hombre que enfrentó al ladrón.

Por su parte, el valiente acto del hombre ha sido ampliamente aplaudido por la comunidad en internet, quienes lo han elogiado por su valentía y determinación para enfrentar la delincuencia.