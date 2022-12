Vecinos de El Dorado y autoridades aeronáuticas establecen diálogo

El plan piloto para optimizar la operación aérea del aeropuerto El Dorado, que se tiene previsto inicie el próximo 18 de noviembre, tiene inquietos a vecinos de la localidad de Fontibón.

Pedro Cardozo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cofradía, se quejó por el poco plazo del anuncio dado por la Aerocivil y expresó temores porque la operación se traduzca en malestar por altos niveles de ruido.

“Pedimos que no aumente la operación, eso nos va a afectar a todas las personas los que vivimos aquí más todos los problemas que hemos tenido anteriormente. Es un problema de salud, es un problema emocional, los niños, los abuelos no van a poder descansar como verdaderamente merecen”, dijo el líder comunal.

“Se busca mayor producción, pero no va a haber aumento de las operaciones”, indicó por su parte Gonzalo Cárdenas, vocero de la Aeronáutica Civil.

“El doctor Gonzalo dice que no va a haber aumento de operaciones, ¿pero si van a operar tres horas más cómo no va a haber aumento de operaciones?, ¿cómo no va a haber aumento de ruido?”, respondió Cardozo.

