¿Veganos y vegetarianos son más propensos a accidentes cerebrovasculares?

Este domingo En BLU Jeans estuvo Adriana Martínez Cuarenta, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México. Habló sobre el artículo de la Universidad de Oxford que afirma que el 20% de veganos y vegetarianos podrían tener un riesgo más alto de accidentes cerebrovasculares.

“Viendo la muestra poblacional que se hizo para la nota se pueden encontrar cosas más interesantes, por ejemplo, tener claro que una dieta vegetariana tiene 10 veces menos riesgo de enfrentar una enfermedad coronaria. Sin embargo, hablando del estudio como tal, hay variables, como las personas fumadoras, que inciden en los resultados”, expresó.

Sobre las diferentes formas de alimentación que han ido surgiendo a través de la historia, la experta se basó en tres principales dietas, que son las más comunes en la sociedad y de alguna manera, las más equilibradas.

“Hay diferentes tipos de dietas, están las veganas, que son las que incluyen el no consumir todo tipo de carnes y lo que se derive de los animales; después están los vegetarianos, que no consumen ningún tipo de carne, pero sí huevos y leche; por último, las personas pescetarianas, que incluyen pescado en sus dietas, pero no otro tipo de carnes”, explicó.

Con la alimentación de las personas hay que tener sumo cuidado, más con los niños, con quienes se debe tener muchísima atención, pues ellos necesitan más cosas para crecer.

“El cuidado de la alimentación de los niños es decisión de los padres, es su responsabilidad que se asesoren con un nutricionista que los asesore del tema, con proteína y todas las vitaminas que ellos necesitan los suficientes nutrientes para crecer”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista completa a Adriana Martínez en En BLU Jeans: