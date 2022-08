Víctima de caída de palco en corraleja en El Espinal clama ayuda para no perder una pierna

“Necesito que me vea un bacteriólogo urgentemente o puedo perder mi pierna", fueron las palabras de Jeisson Esaud Rojas Villanueva, víctima de la caída de los palcos en El Espinal para el pasado mes de junio.

El paciente dice que ha recibido una atención médica "inhumana" y que su salud poco a poco se ha venido deteriorando.

Hay que recordar que el pasado 26 de junio una emergencia se vivió en el municipio de El Espinal, Tolima, tras el desplome de varios palcos de la plaza donde se realizaban las corralejas por la celebración de las festividades de San Pedro, dejando numerosas personas salieron heridas, fracturadas y lesionadas, sin olvidar a las que fallecieron.

Jeisson Esaud Rojas Villanueva, de 30 años, y padre de dos menores, fue uno de esos heridos que fue atendido en el Hospital San Rafael de esa localidad, pero, debido a la gravedad de sus heridas, todavía permanece hospitalizado en una clínica de mayor complejidad. Según su relato, la atención no ha sido la mejor y podría perder una de sus extremidades.

"Vengo viviendo todo un calvario, desde ese día que no solo se vino al suelo el palco, sino ahora toda mi vida. Sufrí una fractura de fémur derecho, me atendieron en el hospital del pueblo, luego me enviaron para el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde recibí una reducción de fémur y me aplicaron una placa de osteosíntesis. Pensé, bueno, esto ya quedó así, qué más puedo hacer”, relató a Blu Radio el tolimense.

Rojas Villanueva siguió con su recuperación y cuidados médicos necesarios para poder regresar a una vida activa como la que llevaba antes del 26 de junio, pero de la noche a la mañana todo nuevamente cambió para él.

“Me tocó el 6 de julio volver al hospital San Rafael de El Espinal debido a que la herida se infectó con edema generalizado en la pierna con rubor, calor y salida de secreción. Luego de la valoración que me hizo el ortopedista me hicieron un cultivo de la herida, donde se evidenció que estaba contaminada y la angustia mía comenzó nuevamente porque podría perder mi pierna”, agregó.

En medio del dolor que lo aqueja Jeisson Esaud afirma que en la Clínica Ibagué, donde lo están atendiendo actualmente, no hay ortopedista y tampoco el tratamiento contra su infección. Frente a esta aseveración las directivas de la clínica aún no se han pronunciado.

“Imagínese que en el Federico Lleras Acosta, donde me habían hecho varios exámenes, ya no me atienden más porque la Nueva EPS no tiene convenio, y me enviaron para esta clínica donde no hay nada para mi atención necesaria, y no quiero perder pierna”, puntualizó.

