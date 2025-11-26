En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Video: Dani Alves, exfutbolista envuelto en caso de abuso, ahora predica en una iglesia

Video: Dani Alves, exfutbolista envuelto en caso de abuso, ahora predica en una iglesia

Alves, de 42 años y uno de los jugadores más conocidos en la historia del fútbol, había sido acusado en 2022 de agredir sexualmente a una joven en un club nocturno de Barcelona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad