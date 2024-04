Video: joven cantante se presentó en reconocido festival, pero solo su mejor amiga fue a verla

La joven cantante Andrea Ele, conocida por su participación en el programa televisivo "La Voz México" como parte del equipo de la renombrada Laura Pausini, se presentó en la edición 2024 del prestigioso festival Tecate Pa'l Norte, celebrado en Monterrey, México.

En un video que se ha vuelto viral en la plataforma TikTok, Andrea Ele se presentó en un escenario prácticamente vacío del festival, con la excepción de su mejor amiga como única espectadora. Esta imagen, que ha generado una amplia gama de emociones en las redes sociales, ha llevado a los usuarios a reflexionar sobre la importancia del apoyo en la carrera de un artista.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Miles de usuarios expresaron su solidaridad y admiración hacia Andrea Ele, inundando su cuenta de TikTok con mensajes de aliento y cariño. Ante esta muestra de afecto inesperada, la joven cantante no dudó en recurrir a su cuenta de Instagram para expresar su gratitud hacia sus seguidores: "Solo quiero dejar aquí un agradecimiento a todos ustedes que me han enviado mensajes tan hermosos. Créanme que responderé uno por uno, aunque me tome un tiempo porque son muchos. No me imaginaba esto y estoy realmente agradecida".

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, Andrea Ele manifestó su asombro y agradecimiento por el apoyo recibido: "De verdad no me canso de dar las gracias, no me imaginaba todo lo que está sucediendo. Todavía estoy en ‘shock’ por el alcance que ha tenido todo esto. Estoy agradecida con Dios, con la vida. A veces, de cosas negativas surgen cosas realmente hermosas".

A pesar de la escasa asistencia en su debut en Pa'l Norte, Andrea Ele se muestra optimista y agradecida por la oportunidad de compartir su música con el mundo: "Estoy feliz, he recibido mensajes durante todo el día. Estoy muy agradecida por todos los mensajes de ánimo y apoyo. Wow, no tengo palabras más que para decirles muchas gracias por tanto apoyo (...) Mis padres siempre me dijeron que, sea lo que sea que hagas en la vida, hazlo con toda la pasión, con todas las ganas. Y este día me entregué con el corazón, sin expectativas. A veces, la magia está en los lugares que menos imaginamos".