Video: su novio se durmió durante una fiesta y ella aprovechó para revisarle el celular

Las parejas viven momentos muy difíciles a lo largo de la carrera; los celos, problemas y diferencias hacen que existan problemas muy ‘tóxicos’ entre ambos, por eso, algunas relaciones hacen acciones que se pueden ver como dañinas.

Como sucedió con un video que es viral en redes sociales que se publicó en Tik Tok de una mujer que aprovechó el auge de una fiesta para revisar el celular de su novio. El hombre cayó rendido y estaba dormido en la discoteca, mientras ella hacía todo para mirar el dispositivo.

Todos los asistentes de la fiesta están disfrutando del momento y ella toma de la mano a su novio para que el ponga su dedo para así desbloquear el celular. De esta forma podrá revisar el dispositivo sin ningún problema.

“Tóxico. No lo hagas amiga”, dice el texto que acompañó el video que no supera los 9 segundos de reproducción, pero que generó un gran revuelo en redes sociales.

El clip es viral y ya supera los 5 millones de reproducciones en TikTok. Además, la publicación ya logró tener más de 200.000 me gusta.

“Que de ahí no esté llorando, que el que busca encuentra”; “Que de ahí no esté llorando, que el que busca encuentra”; “Ya no me quedaron ganas de volverlo hacer, sigo con ansiedad”; “Decía Maria Félix si no quieres dejar a tu hombre no le busques, pero si lo quieres dejar buscale que le vas a encontrar”, son algunos de los comentarios en la publicación.

No obstante, hay creyentes que puede ser un simple malentendido y no se trate de una escena de celos ni muchos. Algunas teorías en redes es que de pronto la mujer necesitaba pedir transporte y por “quería tener el poder” del celular de su novio.

