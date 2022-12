Videos: Los cinco éxitos más representativos de Freddie Mercury

Este sábado 24 de noviembre se cumplen 27 años del fallecimiento de Farrokh Bomi Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, vocalista de Queen que perdió la batalla contra el SIDA en 1991.

Sin embargo, el líder de la banda británica se mantiene vivo a través de sus canciones. Estas son las cinco canciones más representativas de este artista:

-Bohemian Rapsodhy

Es un éxito del año 1975, pertenece al álbum ‘A Night at the Opera’. La canción no cuenta con estribillo, sino que está compuesta por seis secciones: introducción a capela, fragmento de balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria.

-I Want to Break Free

Una canción que habla de la libertad y de lo bueno que es no estar condicionado en la vida, este éxito fue estrenado por la banda británica en el año 1985 en el álbum The Works.

-Somebody To Love

Un éxito del año 1976, representativo ya que Freddie Mercury entrega su destreza vocal, siendo acompañado en los coros por Brian May y Roger Taylor.

-We Are the Champions

Otras de las canciones escritas por la leyenda del rock, su estreno se dio en el año 1977, el sencillo fue un éxito mundial, pues alcanzó el segundo puesto en la lista UK Singles Chart, y el cuarto en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos.

-Innuendo

Fue el decimotercero disco en la carrera de Queen y el último editado antes de la muerte de Freddie Mercury. Steve Howe, guitarrista de Yes, participó en el tema.