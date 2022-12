Viña Machado, una mujer entre pasarelas, libretos y “mucha sabrosura”

La modelo y actriz samaria Virginia María Machado, más conocida comopasó por los micrófonos de Mesa BLU para

hablar de lo que ha sido su vida en los escenarios y la pantalla chica, de sus nuevos proyectos y de su nuevo rol de mamá.

Viña, recordada por su gran interpretación en ‘La cacica’ de Caracol Televisión, regresa al teatro con la obra ‘Good Bye Charlie’, una comedia que promete dar de qué hablar en todo el país por el elenco que tiene y por su envolvedora historia.

“‘La cacica’ fue un personaje entrañable. A la gente de la costa le gustó. Al costeño le gustó esa aproximación a la mujer que hicimos (…) Fue un personaje que llegó a mi vida en un momento en el que yo no había parado de trabajar”, señaló.

Aseguró, además, que el casting de ‘La cacica’ se lo gozó, pero fue muy difícil de realizar por todo lo que llevaba interpretarla. Finalmente, luego de varios intentos y presentaciones se quedó con este personaje, al cual calificó como hermoso y único.

El paso del modelaje a la actuación

Viña calificó su paso del modelaje a la actuación como “algo muy doloroso” porque su vida desde muy pequeña siempre giró en torno a las pasarelas y las fotografías y no entre libretos y personajes.

Aseguró que su madre desde siempre ha sido su gran apoyo en cada una de las etapas que ha atravesado en su vida.

“Soy hija de una mamá viuda y separada que le tocó muy duro y muy sabroso. Tengo una mamá maravillosa, ella levantó 5 hijos con mi abuela (…) Conozco a mi papá, pero no es esa persona la cual para mí sea papá”, añadió.

¿De dónde salió su nombre Viña?

La modelo y actriz, quien se define como una mujer con “mucha sabrosura”, aseguró que se llama Viña desde que su hermana menor Vanessa puede hablar, porque ella no le podía decir Virginia, sino Viña y así se quedó para siempre.

“Yo no tengo nombre artístico, yo tengo apodo. Como si me dijeran ‘la mona’ o ‘la flaca’. Yo soy Viña porque ella (su hermana) no podía decir Virginia”, dijo.

Su rol de madre

Viña es madre desde hace 21 meses y aseguró que su hijo es su gran bendición y el motor de su vida.

“Es un proceso que ha sido maravilloso y duro. No fue fácil porque estuve muy mal, me dio una trombosis de senos profundos y me dio una bacteria cuando él tenía 6 meses de gestación”, indicó.

“León (su hijo) es un niño fuerte, inteligente, sano, divertido, está vivo y está completico y yo, afortunadamente, no tengo secuelas de aquella trombosis horrorosa”, agregó.

