Viuda de Darío Gómez compartió en video los últimos instantes de vida del ‘Rey del despecho’

En un emotivo homenaje a la memoria del recordado 'Rey del despecho', Darío Gómez, su viuda Johana Vargas compartió un conmovedor video en redes sociales que revela los últimos instantes de vida del reconocido cantante de música popular.

A través de un emotivo video compartido por Johana Vargas en su cuenta de Instagram, se pueden ver los últimos instantes de vida del cantante. En la grabación, se puede apreciar cómo la viuda del cantante y él mismo comparten tiernos momentos junto a sus adoradas mascotas, Bethoven y April, quienes también estuvieron presentes en el funeral de Darío Gómez. Las imágenes conmovieron a todos aquellos que admiraban al intérprete y han sido testigos del amor que ambos compartían.

En las palabras que acompañan al video, Johana Vargas expresó su profundo sentimiento de pérdida y añoranza por Darío Gómez.

"Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperaré solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad”, dice la viuda de Darío Gómez.

Publicidad

La emotiva publicación, de inmediato, tocó los corazones de miles de seguidores del cantante, quienes se han unido en mensajes de apoyo y cariño hacia la viuda y la familia de Darío Gómez en este momento tan especial.

Emotivo video a Darío Gómez

El legado de Darío Gómez continúa vivo en la memoria de sus fans, y su música seguirá siendo escuchada y amada por generaciones venideras. La partida del 'Rey del despecho' dejó un vacío en la música popular, pero su voz perdurará eternamente en el corazón de quienes lo llevaron en lo más profundo de sus sentimientos.

Publicidad

Al final, diversos homenajes fueron realizados por sus seguidores y seres queridos, honrando así la vida y la obra del inolvidable intérprete de 'Por las calles del amor'. Además, las redes sociales se inundaron de mensajes y muestras de cariño hacia el artista, resaltando su legado musical y evocando el sentimiento que sus canciones dejaron en el corazón de muchos.

Darío Gómez Foto: Instagram Dario Gómez

Le puede interesar: