Vivienda de interés social muestra señales de recuperación pese a retos económicos

El mercado de vivienda de interés social (VIS) en Colombia ha logrado mantenerse dinámico, pese a los retos que ha enfrentado el sector en los últimos años. Así lo explicó en Casa Blu de Blu Radio, Susana Peláez, gerente general de Cusezar, quien destacó que, aunque el panorama ha sido complejo, existen mecanismos que han permitido sostener el acceso a vivienda para las familias.

De acuerdo con la directiva, la finalización de programas nacionales como Mi Casa Ya generó un impacto importante en el sector. Sin embargo, el impulso de subsidios desde administraciones locales, sumado al apoyo de las cajas de compensación, ha sido clave para mantener la demanda.

"Entonces, pues gracias a todos esos esfuerzos y a esos esfuerzos combinados, digo, la caja de compensación de los subsidios de las entidades, se ha podido mantener una buena dinámica", señaló Peláez.

En promedio, una familia puede acceder a cerca de 50 salarios mínimos en subsidios, dependiendo de su nivel de ingresos. Estos apoyos se complementan con ahorro propio y crédito hipotecario. En este punto, la gerente resaltó el papel del Fondo Nacional del Ahorro, que recientemente lanzó una línea de financiación que permite cubrir hasta el 100 % del valor de la vivienda.



"El Fondo Nacional del Ahorro lanzó recientemente una línea de financiación que cubre hasta el 100% del valor de la vivienda y esto va a ser muy importante para que cada vez más familias puedan tener ese acceso a esa vivienda propia", indicó.

Fondo Nacional del Ahorro financiará hasta el 90 % del valor total de viviendas VIS y VIP Foto: AFP /Blu Radio

Desde el sector constructor, también se han implementado estrategias para facilitar el acceso. Peláez explicó que cada caso se analiza de manera individual, con el fin de estructurar soluciones financieras acordes a la capacidad de pago de cada hogar.

"Cada familia es única, es particular y eso requiere un acompañamiento y una asesoría financiera muy al detalle de parte de nuestros asesores comerciales... para poder lograr ese cierre financiero y que sea una venta sostenible", afirmó.

Publicidad

Frente al incremento del salario mínimo y su impacto en los costos de la vivienda, la gerente señaló que el sector logró ajustarse sin trasladar completamente ese aumento a los compradores. "Buscamos escenarios mixtos de indexación donde pudiéramos compensar los incrementos en costos porque hay un componente en nuestros costos que sí está atado al salario mínimo", explicó.

Uno de los errores más comunes al momento de adquirir vivienda, según Peláez, es sobreestimar la capacidad de pago. En ese sentido, recomendó mantener disciplina financiera y ajustar el crédito a la realidad de los ingresos.

Asimismo, destacó que no es necesario contar con grandes ahorros iniciales para acceder a una vivienda VIS. “Muchas familias empiezan con montos pequeños y van construyendo su capacidad de pago mes a mes”, aseguró, al tiempo que resaltó el uso de cesantías como una herramienta clave.

Publicidad

En cuanto a las características de este tipo de vivienda, señaló que en ciudades como Bogotá los proyectos suelen tener áreas entre 35 y 50 metros cuadrados, mientras que en otras regiones pueden alcanzar hasta los 60 metros.

Finalmente, Peláez advirtió que, aunque el sector ha enfrentado desafíos como cambios en políticas públicas, inflación y tasas de interés, el principal reto es seguir proyectando el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles a largo plazo.

Escuche la entrevista completa aquí: