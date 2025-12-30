Esto costará comprar vivienda de interés social tras alza del salario mínimo: ¿qué dicen expertos?

La vivienda de interés prioritario, VIP, tendrá un incremento de 29 millones en su valor, mientras que la de interés social, VIS, un aumento de 48 millones de pesos. Según expertos, esto hace imposible que una persona que gane menos de tres mínimos pueda comprar estos inmuebles. Ella es Carolina Martínez, experta en la compra de vivienda.

“La primera es vivienda de interés prioritario, que es de hasta 90 salarios mínimos para las ciudades principales. Pasaríamos de 128 millones que estaban en el 2025 a 157 millones para el 2026, un incremento de 29 millones. Sigue la vivienda de interés social, que es la vivienda BIS, de hasta 150 salarios mínimos. Entonces pasa de 213 millones en 2025 a 262 millones en 2026, es un incremento de 48 millones”.

Para ejemplificar lo que ocurre, es el siguiente caso: Ana María Ramírez es madre cabeza de hogar y empleada formal. En 2023 ganaba 2 millones de pesos mensuales y decidió comprar vivienda. Adquirió una de interés social fijada en 150 salarios mínimos, que en ese momento equivalían a 174 millones de pesos. Fue comprada sobre planos, con entrega en 2026.

Entre 2024 y 2025 su salario aumentó 15 %, mientras el salario mínimo subió 22,5 %. En 2026 se anunció un nuevo aumento del salario mínimo del 23 %; con ello, el valor de su vivienda quedó en alrededor de 263 millones, más de 90 millones adicionales, mientras su salario apenas alcanzó 2,5 millones mensuales.



“Si ella gana 2.500.000, un crédito de 183 millones, con una cuota fija en pesos, o sea, a 20 años, estamos hablando de que está alrededor de 1.800.000. Y ella, por capacidad, según la ley de vivienda, que dice que el máximo es 40 %, su cuota no puede superar un millón de pesos; quedaría completamente fuera de su capacidad”, agregó la experta.

Esta no solo es una preocupación para los compradores, sino también para las constructoras, que ahora deberán evaluar posibles soluciones para los colombianos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió a esta preocupación.

“El llamado que les queremos hacer a estos sectores de la construcción es que deben ser razonables y deben ser equilibrados en la aplicación de estas promesas de compraventa que hayan colocado en salarios mínimos, porque esto implica un incremento mucho más allá de las necesidades de incremento en los costos de producción por parte de los constructores y les generaría una renta excedida de recursos, una utilidad desmedida que no es razonable, simplemente por la indexación de los salarios mínimos en las promesas de compraventa”, dijo.

Este golpe para el sector se suma a la suspensión del programa Mi Casa Ya.