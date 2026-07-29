“Voy conocer al hombre que escribió ese libro como sea”: adiós de Patricia Tavera a Plinio Mendoza

El primer recuerdo que llegó a la mente de Patricia Tavera al despedir a su esposo Plinio Apuleyo Mendoza fue el olor de un libro que encontró por casualidad en un Carulla. Era “El olor de la guayaba”, la obra que el periodista y escritor escribió junto a su amigo, el nobel Gabriel García Márquez.

La lectura la cautivó tanto que, dijo: “yo voy a conocer a este hombre como sea”. Años después se encontraron en París, donde iniciaron una historia de amor que duró más de cuatro décadas.

Ese fue uno de los recuerdos que compartió este miércoles durante las honras fúnebres de Plinio Mendoza, que se realizan en el Cantón Norte de Bogotá. Allí, la viuda del periodista, escritor y diplomático, fallecido el 28 de julio a los 95 años, aseguró que afronta su partida con serenidad. “Me siento tranquila porque se le apoyó en todos los momentos. Él se fue muy bien, muy en paz con todo”, afirmó.

En el Cantón Norte, en Bogotá, se lleva a cabo el velorio del periodista, escritor y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza, quien falleció ayer a los 95 años.



Su esposa, Patricia Tavera, recordó los momentos que compartió con él. “Me siento tranquila porque se le apoyó en todos los… pic.twitter.com/ok3WYY5cWf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2026

Tavera también recordó que, luego de ese encuentro en Paris y varios años de matrimonio civil, una religiosa del colegio donde estudió la animó a casarse por la Iglesia. “Una madre del colegio me dijo: ‘Tienes que arreglar las cosas con Dios’. Yo le pregunté cómo podía hacerlo y me respondió: ‘Casándote por la Iglesia’”, relató. Con el apoyo de monseñor Huertas, la pareja celebró su matrimonio religioso en la Catedral Primada de Bogotá. “Así fue. Y fueron 40 años de matrimonio”, añadió.



La estrecha relación entre Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez también fue recordada por el escritor y periodista Jaime Horta Díaz, quien recordó el primer encuentro entre ambos en la cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Según relató, esa amistad influyó de manera decisiva en la formación periodística y las inquietudes políticas del futuro nobel.

Las reacciones por la muerte de Mendoza continúan. El expresidente César Gaviria afirmó que con su partida “se va uno de los últimos hombres que entendieron, al mismo tiempo y con igual hondura, la política y la cultura colombiana”. También destacó la influencia de su padre, Plinio Mendoza Neira, quien acompañó a Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y aseguró que esa memoria marcó la vocación intelectual y el compromiso de Mendoza con la vida pública del país.

Con una trayectoria que abarcó el periodismo, la literatura y la diplomacia, Plinio Apuleyo Mendoza deja un legado que marcó a varias generaciones de escritores y periodistas colombianos. Mientras continúan las exequias en Bogotá, familiares, amigos y personalidades de la vida pública le rinden homenaje a una de las voces más influyentes de la cultura colombiana del último siglo.