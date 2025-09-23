Vuelve el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío: más extremo y desafiante que nunca

Hay desafíos que marcan un antes y un después. Instantes en los que el cuerpo quiere rendirse, pero la mente se niega a hacerlo. Donde la meta no es solo cruzar la línea final, sino superarse a uno mismo. Uno de esos momentos está de regreso: el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío vuelve en su tercera temporada, y promete ser más extremo, más intenso y más exigente que nunca.

Rexona Clinical, conocido por su poderosa fórmula que brinda 96 horas de protección contra el sudor y el mal olor, presenta una nueva edición de esta competencia que se ha convertido en todo un fenómeno entre los fanáticos del Desafío. Con tres veces más protección, este desodorante se convierte en el aliado perfecto para quienes se enfrentan a sus límites físicos y mentales.

"Una batalla diseñada para los que nunca retroceden, para quienes convierten el cansancio en fuerza y el sudor en gloria", así se describe esta competencia que ha cautivado a miles con sus pruebas de alta exigencia, desafíos extremos y un formato que mezcla emoción, adrenalina y superación personal.

La historia del Reto 3X comenzó con una primera temporada inolvidable. En ese debut, exparticipantes icónicos del Desafío como Madrid, Valkyria, Cifuentes, Naty Vargas, Cami López, Gago, Olímpico, Rapelo, Okendo y Criollo regresaron para enfrentarse en pruebas de calor, estrés y movimiento intenso. Los seguidores del programa tuvieron la última palabra al elegir a los competidores que merecían una segunda oportunidad. Al final, Rapelo y Madrid se consagraron como los grandes ganadores.



La segunda entrega subió aún más la vara. Con la participación de figuras del Desafío 20 años como Karen, Gaspar, Flaca, Mai, Arandú, Yan, Francisco y Héctor, la competencia duplicó la dificultad y la carga emocional. Nuevas reglas, más presión y una lucha constante contra los propios límites marcaron esta edición. Una vez más, Madrid y Rapelo alzaron el trofeo, esta vez con 25 millones de pesos como premio, consolidando su lugar como campeones invictos.

Ahora, #ElReto3X2025 se prepara para sorprender desde el primer segundo. Con una estructura renovada y pruebas más intensas, la tercera temporada promete ser una verdadera prueba de fuego para sus participantes. Pero más allá de lo físico, esta será una experiencia transformadora, una oportunidad para descubrir hasta dónde puedes llegar cuando confías en ti… y cuentas con la protección adecuada.

¿Te perdiste las dos primeras temporadas?

Publicidad

No te preocupes. Esta nueva edición será el momento perfecto para unirte al reto, dejarlo todo en cada prueba y vivir la emoción al límite.

¿Estás listo para enfrentarlo?

El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío está a punto de comenzar. Muy pronto, una nueva historia de resistencia, sudor y gloria estará por escribirse.