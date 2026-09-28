Petro pensó que Westcol estaba siendo amenazado y se trataba de una serie de Minecraft

Miles de reacciones y comentarios se generaron en redes sociales luego de que el expresidente Gustavo Petro respondiera, a través de su cuenta de X, a una publicación de Westcol en la que el creador de contenido aseguraba que “querían silenciarlo” porque tenía información delicada en su poder que podría “traerle problemas”.

“Me quieren silenciar muchachos, ya me llegó la información. Tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información. No puedo decir mucho. Nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir tod[o]”, escribió Westcol.

El mensaje generó preocupación en algunos usuarios, entre ellos el expresidente, quien interpretó la publicación como una posible denuncia relacionada con amenazas contra el creador de contenido.

“Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”, respondió Petro.



Sin embargo, la situación tenía un contexto completamente diferente. El mensaje de Westcol hacía referencia a Dedsafío, una serie de Minecraft en la que participa junto a otros creadores de contenido y que, por estos días, atraviesa una serie de polémicas internas entre algunos de sus participantes.

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Ante la confusión, Westcol aclaró durante una transmisión que no había sido víctima de amenazas y explicó que su publicación estaba relacionada con lo ocurrido dentro del proyecto.

“No, brother, huevón, es que yo no me puedo poner a joder, huevón. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder. (...) La gente piensa que mi vida es solo Minecraft, huevón”, comentó el creador de contenido al referirse a la situación.

Petro recibió críticas por su reacción al mensaje de Westcol

La respuesta del expresidente rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su preocupación por el mensaje del creador de contenido, mientras otros lo cuestionaron por, según sus críticas, haber interpretado la publicación sin conocer el contexto.

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Lo cierto es que Westcol participa actualmente en Dedsafío, un proyecto de Minecraft que reúne a varios creadores de contenido y que ha estado marcado por disputas y polémicas entre algunos de sus participantes.