En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Petro pensó que Westcol estaba siendo amenazado y se trataba de una serie de Minecraft

Petro pensó que Westcol estaba siendo amenazado y se trataba de una serie de Minecraft

El creador de contenido posteó que "lo querían silenciar", algo que llevó a la reacción del expresidente. Pero todo se trataba de una serie de Minecraft.

Westcol y Gustavo Petro
Westcol y Gustavo Petro //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Miles de reacciones y comentarios se generaron en redes sociales luego de que el expresidente Gustavo Petro respondiera, a través de su cuenta de X, a una publicación de Westcol en la que el creador de contenido aseguraba que “querían silenciarlo” porque tenía información delicada en su poder que podría “traerle problemas”.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Me quieren silenciar muchachos, ya me llegó la información. Tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información. No puedo decir mucho. Nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir tod[o]”, escribió Westcol.

Últimas noticias

Matías Luengas
Educación

Así se preparó estudiante que logró puntaje perfecto en las Pruebas Saber Pro; nada al pinochazo

Repartidor de Amazon salta por culpa de unas gallinas.
Sociedad

¿Alektorofóbico? Gallinas persiguen a repartidor de Amazon y lo obligan a saltar por una escalera

El mensaje generó preocupación en algunos usuarios, entre ellos el expresidente, quien interpretó la publicación como una posible denuncia relacionada con amenazas contra el creador de contenido.

“Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”, respondió Petro.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sin embargo, la situación tenía un contexto completamente diferente. El mensaje de Westcol hacía referencia a Dedsafío, una serie de Minecraft en la que participa junto a otros creadores de contenido y que, por estos días, atraviesa una serie de polémicas internas entre algunos de sus participantes.

Publicidad

Ante la confusión, Westcol aclaró durante una transmisión que no había sido víctima de amenazas y explicó que su publicación estaba relacionada con lo ocurrido dentro del proyecto.

“No, brother, huevón, es que yo no me puedo poner a joder, huevón. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder. (...) La gente piensa que mi vida es solo Minecraft, huevón”, comentó el creador de contenido al referirse a la situación.

Petro recibió críticas por su reacción al mensaje de Westcol

La respuesta del expresidente rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su preocupación por el mensaje del creador de contenido, mientras otros lo cuestionaron por, según sus críticas, haber interpretado la publicación sin conocer el contexto.

Publicidad

Lo cierto es que Westcol participa actualmente en Dedsafío, un proyecto de Minecraft que reúne a varios creadores de contenido y que ha estado marcado por disputas y polémicas entre algunos de sus participantes.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso (1).jpg
Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso //
Foto: Presidencia - Ovidio González

Relacionados

Viral

Westcol

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad