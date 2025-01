Westcol defiende a streamer colombiano que criticó Bogotá: "Me pasó en Ibagué"

A través de su canal de Twitch, el colombiano JuanSGuarnizo se metió en una fuerte polémica por un comentarios sobre Bogotá, que, por supuesto, no agradaron a la mayoría de personas de la ciudad, pues la comparó con Ciudad Gótica (ciudad ficticia de Batman) por sus calles e inseguridad, que, según el famoso streamer, hacen parte de la capital.

"La gente sabe que yo tengo un odio grande por Bogotá, la verdad. Bogotá es horrible. Bogotá es ciudad gótica: es gris, es peligrosa, pero no tiene a Batman", fueron las palabras del tolimense. Pero, este domingo, 5 de enero, durante un stream de Kick, recibió un apoyo de un colega que vivió lo mismo: Westcol, quien recordó su episodio cuando dijo que Ibagué era un "hueco".

Westcol defiende a JuanSGuarnizo

Tras la reacción del director de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, ambos streamer hablaron de esas 'funas' que tuvieron por hablar de dos ciudades de Colombia. Juan nació en Ibagué y vivió la mayoría de su vida allí, pero por cuestiones personal tuvo que salir a Bogotá para estudiar diseño gráfico, sin embargo, tuvo una mala experiencia en donde fue víctima de un robo en la ciudad y de ahí sus comentarios.

"Ibagué es un vividero muy rico (...) La gente en verdad cree que uno debe dar una opinión positiva de todo. Todos tenemos un lugar en el mundo que no nos gusta, dije: 'Bogotá no me gusta'. Si viví ahí, tengo el derecho de decir que no me gusta. Sale la doble moral, este lo dice porque es del Tolima y no hay nada, qué diferencia tiene esa persona a lo que yo dije, pues nada. Luego sale el de Turismo para ganar interacciones y te busca", dijo el tolimense.

Westcol le mostró su apoyo al tolimense e incluso le propuso que vayan juntos a Ibagué a tapar huecos en la ciudad, plan que le llamó la atención, pero quieren hacerlo sin apoyo gubernamental para que "no saquen provecho" de la interacciones, solo necesitan los permisos. Pero él ibaguereño dijo que "no está listo" por una situación sentimental con la ciudad.