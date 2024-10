Westcol tira dura pulla a Aida Victoria Merlano: "Siga esperando caballos"

A finales de junio de 2024, Westcol y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura a raíz de una supuesta infidelidad por parte del creador de contenido antioqueño. Desde entonces muchos temas se volvieron virales alrededor de este tema, desde cómo en redes se 'tiran' el uno a otro por las cosas del pasado de la relación.

Ahora, meses después, en redes se volvió viral un video de Aida Victoria Merlano al lado de su nueva pareja, quien le regaló un caballo y muchas personas la felicitaron diciendo que "siempre llega algo mejor". Dicho clip de ella al lado de su novio le ha dado la vuelta por la forma en que ella reconoce sentirse muy feliz.

Pero, en su cuenta de X, Westcol no desaprovechó la oportunidad de tirarle una fuerte pulla a dicho clip, usando como excusa la promoción de su evento de boxeo en La Macarena de Medellín: "Señora estamos llenando estadios… usted siga esperando que le regalen un caballo", dijo el creador de contenido, palabras que se identificaron como un mensaje directo a la 'influencer' y en respuesta a varias pullas que ella también le ha dejado a él.

No obstante, no es la primera vez que desde el círculo del antioqueño le 'tiran' a Merlano. Hace poco, Blessd y Kris R estrenaron 'Las Piponas Remix' y, allí, recordaron la frase de que "el Bendito no es ejemplo de nadie", palabras que en algún momento dijo ella sobre la carrera del cantante colombiano.

La frase del streamer antioqueño va enlazada al evento que tendrá el 20 de octubre en La Macarena, en el cual reunirá a creadores de contenido de diversos países de Latinoamérica en un evento de boxeo con invitados especial, algunos artistas como Ryan Castro y Blessd estarán presentes. Hace poco lanzó una canción 'W Sound 2- Mi Novio Tiene Novia' al lado de su actual pareja, Valka, demostrando que su historia con Aida "hace parte del pasado".