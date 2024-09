Westcol le responde al Gobierno de El Salvador: "No me levanto diciendo qué ganar de ir"

Yamil Bukele, hermano del presidente de El Salvador, le negó la entrada al país al reconocido streamer colombiano Westcol, debido a una serie de comentarios que lanzó en contra de las mujeres de ese país durante una transmisión en el Mundial de la Kings League en mayo de 2024.

“Parce, de verdad, yo nunca la había pasado tan mal, con todo respeto, socio. Parce, vea, yo fui a El Salvador con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos, en la que dijimos, el primero que vea una mujer linda, gana, nos fuimos y nunca vimos una mujer linda”, dijo el colombiano, palabras que no agradaron en el Gobierno de El Salvador para dejarlo por fuera de un evento que se iba a realizar en el país.

Fue a través de X cuando Yamil Bukele se refirió a este hecho, el cual mencionó que “no es un juego” y dijo que se comunicaron con la empresa encargada del evento para expresar la inconformidad por este tema.

Jose Ever Villanueva Montealegre

“Considero poco acertado que el joven en cuestión crea que todo fue un juego y, peor aún, que se trata de sólo ganar una batalla más. Lamento los inconvenientes que esto pudo haber causado. Sé que hay mucha gente valiosa en este gremio que merece mi total respeto y admiración”, dijo.

Publicidad

Westcol le responde al Gobierno de El Salvador

Luego de conocerse la noticia, a través de una transmisión en Kick, el paisa se pronunció sobre el tema y aseguró que sí le negaron la entrada al evento debido a inconformidad del Gobierno de El Salvador, pero reiteró que “no se arrepiente por expresar su gusto real”.

“No me arrepiento de haber dicho mi opinión. Ni siquiera es eso, un gusto. No sé qué quieren que diga, si es una realidad. Si voy a El Salvador y no me gustan las mujeres, no me pueden obligar a decir que sí. Estoy en un punto que no puedo decir que me gusta y que no (…) No cabe en la mente semejante estupidez, aparte que dije que no me gustaban las mujeres, no vieron que dije que los paisajes son una chimba y la comida, solo se fijaron en eso. No tengo necesidad de ir a ese país, lo hacia por mis seguidores, pero no me levanto diciendo qué ganas de ir a El Salvador”, expresó.

Westcol le responde duramente a su polémica con El Salvador!!🔥



Después de que le quitaran su invitación a la Gamergy celebrada en El Salvador diría:



Westcol: " ¿La libertad de expresión donde quedo? La Libertad de expresión esta en la cárcel con ese poco de presos" pic.twitter.com/QmbcTw7nan — Cayco (@Caycosincensura) September 24, 2024