Yeison Jiménez revela detalles sobre el estado de salud de su hijo

Yeison Jiménez, el reconocido cantante colombiano, ha compartido con sus seguidores a través de Instagram que su pequeño hijo, Santiago, ha sido ingresado en una unidad de cuidados intermedios (UCIM) en Bogotá tras ser diagnosticado con bronquitis. La noticia ha generado una oleada de preocupación y apoyo entre sus fanáticos.

El artista, visiblemente afectado, comentó en sus redes sociales: "Ya voy para Santa Rosa de Osos y luego nos vamos para Coello, Tolima, un poco aburrido, Santiago lleva 4 días en UCI, no he subido nada, está estable, tiene bronquitis y está en Bogotá. Me duele todo porque mi bebé está allá, pero debo seguir cumpliendo con mis obligaciones. Ya nos vemos, chao".

Durante una de sus presentaciones programadas, el cantante de 33 años no pudo contener sus emociones y se mostró visiblemente quebrado. Con voz entrecortada y dificultad para respirar, se dirigió a los asistentes: "Les pido disculpas, ha sido difícil dormir, mi hijo apenas tiene dos meses y es complicado, me tiene estresado el tema".

En medio de su discurso, Yeison Jiménez expresó su frustración y dolor: "Yo siempre quise ser el papá que yo no tuve, entonces no poder acompañarlo en la clínica, estando tan chiquito, me duele mucho. No había demostrado nada en ningún show, llevo seis conciertos y hoy ya se me acumuló todo".

Afortunadamente, la preocupación de los fanáticos recibió un alivio cuando Yeison compartió una actualización sobre la salud de su hijo en Instagram. "Bebito va muy bien. Gloria a Jesús! y gracias a todos por los bonitos mensajes", comentó en sus historias de Instagram.

Los seguidores del cantante se han unido en un mensaje de esperanza y apoyo para la pronta recuperación de Santiago, mientras Yeison Jiménez continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.