Yo le apuesto a una identidad a través de la culinaria: Leonor Espinosa

estuvo en diálogo con Mabel Lara en En Blanco y Negro hablando de su vida, su carrera y su pasión por la gastronomía.



Nacida en Cartago Valle pero criada en Cartagena, donde vivió desde que tenía seis años, Leonor siempre tuvo gusto por lo artístico. Desde muy pequeña, se destacaba en su colegio porque siempre realizaba sus tareas con dibujos muy bien detallados.



“Cuando terminé primaria la directora del colegio me dio una beca para entrar a la Escuela de Bellas Artes”, contó.



Pese a su pasión por lo artístico, Leonor en el momento de entrar a la universidad decidió estudiar algo distinto.



“Empecé con ingeniería industrial en las mañanas y yo estudiaba en la escuela de bellas artes a escondidas, me acostaba a los dos tres de la mañana pintando y por eso perdí el semestre por faltas. Luego estudié Economia pero cuando vi matemáticas financieras me di cuenta que no era lo mío”, dijo.



Fue madre muy joven con un amor que tuvo en su etapa universitaria aunque aclara que esa situación “no me cambió la vida, fui una mamá diferente y siempre fui honesta con mi hija, tengo 22 años y quiero vivir la vida”, decía en ese momento.





