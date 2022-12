Zaira, la joven diseñadora de 16 años que construye su sueño

Hasta el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, llegó Zaira Natalia Rincón Pabón luego de una extenuante semana académica en la Universidad Nacional donde cursa segundo semestre de diseño gráfico tras haber superado todas las pruebas para el ingreso.

“Siempre desde pequeña me sentaba al lado de mi abuela que le encantaba hacer manualidades y me encantaba interpretar instrumentos, estuve influenciada por esa rama del conocimiento y me ha gustado dibujar las cuestiones de la imagen”.

“Comencé a investigar sobre que era más afín a mis gustos, encontré en el diseño gráfico toda una gama de recursos que me interesaban y quería estudiar”, contó Zaira.

El talento de la joven de 16 años es, para sus padres y docentes del municipio, un orgullo. En la actualidad, algunos de los muchachos de la localidad no ven en el estudio una opción al culminar su bachillerato.

“Si se les dice que estudien la carrera que uno quiere, esa plata se va a perder. Hay que dejarlos que escojan lo que quieren estudiar. He visto que hay muchachos que han querido estudiar una carrera y sus papás les dicen que no, terminan pagando dos y hasta tres carreras, pienso que lo mejor es sentarse con ellos, dialogar y apoyarlos”, invitó el padre de la menor, Jorge Arturo Rincón.

Entre figuras de ánime, planos de diseño y lápices de colores, Zaira hace de su casa en el campo el lugar preferido donde puede plasmar su creatividad y crear piezas de altísima calidad pese a su corta edad.

“Siempre he crecido aquí en Cáqueza, me ha gustado el aire libre, nunca me ha gustado estar encerrada y creo que se refleja en lo que hago, en mis ilustraciones, porque me encanta dibujar lo que veo y aquí hay un paisaje maravilloso, y la tranquilidad es un factor importante para trabajar”, contó Zaira en medio de las flores y la vista natural de su casa ubicada en zona rural del municipio de Cundinamarca.

Desde temprana edad, Zaira fue promovida por su talento y dedicación hasta lograr altos puntajes en la Universidad Nacional de Colombia, que en la actualidad dan como resultado una beca por su excelencia y que sin duda, el bolsillo de sus padres agradecerá.

“Desde que estaba en preescolar ella siempre se destacó. Cuando estaba en transición, fue promovida porque cumplía con los parámetros establecidos. Siempre se ha caracterizado porque es muy luchadora y cuando se pone metas, las cumple”, destacó su mamá, Sandra Pabón Rivera.

Su diario vivir

Zaira sale del municipio de Cáqueza los fines de semana, se dirige a Bogotá y allí toma sus clases.

No estar con ella para sus padres es una eternidad la semana, pero es un sacrificio para que pueda alcanzar uno más de sus sueños.

“Cada vez que tengo que despedirme los domingos que se va para Bogotá la llorada está ahí, esas despedidas y cuando sale de la universidad a veces me voy a recogerla. Los festivos le digo que se quede y la llevo el martes para que comparta más tiempo con nosotros y a ella le fascina eso, compartir con nosotros, con sus abuelitos, con sus amigos”, contó con nostalgia su padre.

Las oportunidades son escasas para acceder a la Educación superior, más aún cuando las condiciones no son las precisas para llegar, el talento y la disciplina suple esa condición que para la familia Rincón Pabón no es excusa.

“Al principio siempre hubo como un poco de rechazo a la carrera porque se preocupaban por lo que pudiera hacer al inicio de mi vida profesional. La gente dice que no tiene mucha salida en el país, pero apenas vieron que era lo que quiero hacer en la vida, tuve un apoyo incondicional”, relató Zaira.

Este temor inicial de los padres se acabó en vista de los resultados que en poco tiempo hizo que ahora mismo sean incondicionales.

“Pienso que con la capacidad que ella tiene va a conseguir trabajo fácilmente y con las metas que ella tiene sé que va a llegar muy lejos”, señaló su papá orgulloso del talento de la joven.

Su abuela ha sido una de las personas que le impulsaron a estudiar lo que quería, a pesar de las piedras que en ocasiones sintió en el camino, pues estudiar diseño gráfico quizás no era una de las mejores opciones para los demás, pero sí para ella, la carrera de mayor afinidad.

“Perder el miedo. En esta vida siempre hay que tomar riesgos y cuando los tomamos es donde caemos y aprendemos mucho más. Hay que perder ese miedo que no nos deja avanzar. Hay que salir al mundo y mirar qué podemos hacer, a qué estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos y por los demás”, finalizó la joven.

Con el consejo de aventurarse para lograr los sueños, Zaira invitó a todos los niños de Cáqueza y de Colombia que no encuentran opciones para lograr lo que quieren, eso sí, siempre confiados en su talento y sin permitir que corten sus alas.