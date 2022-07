Orgullo país: internet gratis, ingenio de emprendedores colombianos que transforma el mundo digital

Tres jóvenes colombianos Catalina Acosta, Andrés Melo y Maximiliano Cárdenas unieron su ingenio y crearon la startup appen.co que brinda internet gratuito para el emprendimiento y la educación.

"Somos de regiones apartadas del país, Arauca, Casanare y Meta. Hay una historia de violencia fuerte, no sé cuantas veces a mí me evacuaron del colegio porque había una toma guerrillera, una bomba frente al colegio, balas cruzadas. Todo el horror de la guerra de los noventas. Mi familia me enseñó que no nos podemos olvidar de los que tienen menos oportunidades. Eso jamás se me va a salir del corazón. Después pensé, si internet es esta herramienta tan poderosa, vamos a permitir que todos accedan", contó Catalina Acosta.

Acosta contó que la iniciativa nació en plena crisis de la pandemia, sorteando la incertidumbre y con el problema de la desconexión como un flagelo. "Esa primera gran curva del aprendizaje se dio en la reactivación y ha sido un camino rico y productivo. Estamos muy contentos con toda nuestra travesía", añadió la emprendedora.