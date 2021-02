Uber debe reestructurar el contrato con usuarios: James Farrar, exconductor que ganó pleito a la app

Este viernes, el Tribunal Supremo británico rechazó una apelación de Uber y y estimó que sus conductores pueden ser considerados empleados. El caso, que inició en 2016, tiene dentro de sus protagonistas a James Farrar, un exconductor que decidió llevar el caso hasta los estrados.

El fallo tiene varias implicaciones, la principal es que los 'socios-conductores', hasta ahora considerados trabajadores independientes, tendrán derecho a un salario mínimo o a vacaciones pagadas. La decisión podría sentar jurisprudencia y afectar a otras plataformas digitales.

Farrar, en entrevista con Mañanas BLU 10:30, dio detalles de la batalla jurídica que se convierte en todo un hito del derecho laboral a nivel mundial.

"Para mi hubo un momento definitivo y fue en 2015 cuando me atracaron, pensé que era sencillo que la empresa me diera los datos de pasajero que me robó y eso me llevo a ver el contrato laboral", declaró el exconductor.

"Como empleador, Uber debe respetar los derechos laborales", agregó.

"Se debe realizar una reestructuración en el contrato que pacta con los usuarios. No es una victoria mía sino de todos mis compañeros", agregó

