El duro golpe de Apple y Microsoft que encarece sus productos estrella

El mercado global de la tecnología de consumo sufre un fuerte impacto estructural. Las compañías Apple y Microsoft confirmaron incrementos oficiales en los precios de sus productos estrella, incluyendo computadoras Mac, tabletas iPad y las consolas de videojuegos Xbox.

La medida responde directamente a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento. El fenómeno está impulsado por las empresas de inteligencia artificial (IA), que compran masivamente unidades SSD y memorias RAM para los centros de datos que alimentan sus modelos.

El anuncio provocó una reacción inmediata en Wall Street. Las acciones de Apple registraron una caída del 5,28 % al cierre de la jornada, mientras que los títulos de Microsoft retrocedieron un 2 % tras confirmarse el traslado de los costos de producción al usuario final.



Los nuevos precios de Apple: MacBook e iPad sufren incrementos de hasta 1.300 dólares

A través de un comunicado oficial, Apple calificó la situación de la electrónica de consumo como un reto sin precedentes. La tecnológica estadounidense argumentó que la expansión de la infraestructura para IA generó un aumento extraordinario en la demanda y costos de los componentes.

La MacBook Neo incorpora el mismo procesador que el iPhone 16 pro Foto: AFP

Los incrementos de precio ya se encuentran reflejados en la tienda minorista en línea de la firma en Estados Unidos y afectan a una amplia gama de su catálogo de hardware.



MacBook Neo: el modelo de entrada sube 100 dólares, pasando de un precio inicial de 599 a 699 dólares.

el modelo de entrada sube 100 dólares, pasando de un precio inicial de 599 a 699 dólares. MacBook Air y iMac: registran un aumento neto de 200 dólares en sus configuraciones.

registran un aumento neto de 200 dólares en sus configuraciones. MacBook Pro: la versión de 14 pulgadas sube 300 dólares, mientras que el modelo de 16 pulgadas se encarece 500 dólares.

la versión de 14 pulgadas sube 300 dólares, mientras que el modelo de 16 pulgadas se encarece 500 dólares. Mac Studio: la opción con chip M4 Max aumenta 500 dólares. Por su parte, el modelo con chip M3 Ultra sufre el mayor impacto con una subida de 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares.

la opción con chip M4 Max aumenta 500 dólares. Por su parte, el modelo con chip M3 Ultra sufre el mayor impacto con una subida de 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares. Línea iPad: el iPad estándar, iPad Mini e iPad Pro (de 11 y 13 pulgadas) suben de forma generalizada 200 dólares, a excepción del iPad Air que incrementa su valor en 150 dólares.

el iPad estándar, iPad Mini e iPad Pro (de 11 y 13 pulgadas) suben de forma generalizada 200 dólares, a excepción del iPad Air que incrementa su valor en 150 dólares. Ecosistema de accesorios y Vision Pro: las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro aumentan 200 dólares, el Apple TV sube 70 dólares, el HomePod se encarece 100 dólares y el HomePod Mini incrementa 30 dólares su valor.

Previo a este ajuste masivo de tarifas, la empresa ya había comenzado a retirar del mercado opciones de almacenamiento bajo. En marzo suspendió las ventas del Mac Studio de 512 GB de RAM y eliminó el Mac Mini base de 599 dólares, estableciendo el nuevo umbral de acceso en 799 dólares con configuraciones de 512 GB de almacenamiento.



Microsoft se suma a las alzas: la consola Xbox subirá de precio en todo el mundo

Horas después del anuncio de Apple, Microsoft hizo oficial un incremento global en el precio de sus consolas de videojuegos Xbox. La compañía de Redmond detalló que la medida entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto de este año.



El ajuste tarifario se aplicará bajo el siguiente esquema, según la capacidad de almacenamiento técnico del dispositivo:



Modelos de 512 Gigabytes (GB) + 100 dólares a nivel mundial

+ 100 dólares a nivel mundial Modelos de 1 Terabyte (TB) + 150 dólares a nivel mundial

Desde la tecnológica explicaron que la industria de los videojuegos enfrenta una presión financiera crítica debido a que las consolas, a diferencia de los ordenadores o teléfonos, suelen venderse al público por debajo de su costo real de fabricación.

Xbox lanzó nueva consola Redes Sociales

La empresa detalló que los precios de los componentes de almacenamiento y memoria para consolas se multiplicaron por más de 2,5 en los últimos meses. Las previsiones de los proveedores de hardware apuntan a que estos costos vuelvan a duplicarse hacia el otoño del año 2027.

La coyuntura evidencia una marcada polarización en el sector de los semiconductores. Mientras los fabricantes de hardware comercial masivo reducen márgenes o elevan precios al consumidor, los proveedores globales de silicio como Micron reportan incrementos históricos en sus ingresos netos gracias a la demanda corporativa de la inteligencia artificial.

