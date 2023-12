Así puede hacer que la batería del celular dure más sin el modo ultra ahorro

Muchas compañías han dedicado sus esfuerzos en mejorar la calidad de la batería del celular para sus usuarios, pues por años muchos se han quejado del poco tiempo de vida que tienen estas por su constante uso. Sin embargo, el mal uso de un dispositivo tampoco ayuda en que duren mucho tiempo.

Según un estudio de Google, el uso de un celular deriva en el tiempo de vida de una batería, por lo que siempre es importante cuidarla por parte del usuario, pues aunque sea el último dispositivo del mercado si no se cuida está expuesto a presentar problemas.

Pero cuidarla no es algo complejo, de hecho existen formas muy sencillas que muchas veces no son aplicadas por sus usuarios. "La batería se agota mucho más rápido cuando hace calor, incluso cuando no está en uso. Si se agota de esa forma, podría dañarse", explicó.

¿Cómo cuidar la batería del celular?

La primera recomendación de algunas compañías como Samsung, Apple, Xiaomi, entre otras, es que el usuario cargue el dispositivo con el adaptador y cable original. Muchas accesorios pueden perjudicar la vida del móvil y jugar en contra del uso del mismo, pues sus especificaciones no están hechas para la necesidad del producto.

Una buena carga, dicen, permitirá que la batería se use de la forma correcta y sin contratiempo. Además, no es necesario llegar al 100 % ni dejar que el celular se apague para ponerlo a cargar o desconectarlo.

De igual forma, según Google, existe una configuración que ayuda también a ahorrar la batería del celular y que está abierta a cualquier usuario. Esta consiste en:



Configurar la pantalla para que se apague rápido

Reducir el brillo de la pantalla

Configurar el brillo para que cambie automáticamente

Desactivar los sonidos o las vibraciones del teclado

Restringir las apps que consumen mucha batería

Activar la opción Batería adaptable

Borrar las cuentas que no uses

Activar el Tema oscuro

Otras formas de cuidar la batería del celular es evitar acciones de segundo plano si no se están usando, es decir, el GPS, los datos móviles o algún tipo de descarga innecesaria que consuma el tiempo útil del dispositivo.

En caso de que el producto comience a presentar fallas, es mejor, según expertos, acudir a un centro de atención de la marca del celular y allí realizar el ajuste necesario con los componentes necesarios.

