Avance en diagnóstico por imágenes: llega resonador que acelera exámenes y baja impacto ambiental

El diagnóstico por imágenes se ha convertido en una pieza esencial para la medicina moderna, especialmente en un contexto donde la precisión, la rapidez y la sostenibilidad comienzan a ser tan relevantes como el resultado clínico mismo.

En los últimos años, la demanda de estudios avanzados ha crecido de manera sostenida, impulsada por el aumento de enfermedades crónicas, la necesidad de evaluaciones más detalladas y la expectativa de los pacientes por recibir atención oportuna.

Esto ha llevado a que las instituciones de salud busquen tecnologías que no solo ofrezcan imágenes de alta resolución, sino que también reduzcan los tiempos de espera, minimicen interrupciones operativas y disminuyan su impacto ambiental, un reto cada vez más urgente en el sector.

En ese escenario, CEDIUL anunció la puesta en marcha de su nuevo resonador magnético Philips MR 5300, un equipo de última generación que promete transformar su capacidad diagnóstica y operativa. La llegada de este dispositivo marca un paso decisivo en la modernización tecnológica del centro, que ahora contará con dos resonadores funcionando simultáneamente para ampliar la disponibilidad de citas y agilizar la atención.



Uno de los aspectos más innovadores del MR 5300 es su sistema BlueSeal, una tecnología basada en microenfriamiento que requiere menos del 0,5 % del helio líquido utilizado en equipos convencionales. Al mantener el helio sellado de por vida, elimina la necesidad de recargas, previene fugas y garantiza un funcionamiento continuo, reduciendo al mismo tiempo el consumo energético y el impacto ambiental.

En materia clínica, el resonador incorpora Compressed SENSE, una herramienta que acelera la adquisición de imágenes hasta en un 50 % sin comprometer la calidad. Esto permitirá optimizar estudios en neurología, abdomen, sistema musculoesquelético y oncología. El equipo también integra el Smart Workflow y las bobinas Breeze, que disminuyen los tiempos de preparación del paciente y facilitan la configuración del examen con procesos más automatizados.

El diseño del resonador también prioriza el bienestar del paciente: su colchón ComfortPlus evita el contacto con cables y reduce la sensación de frío, mientras que su amplio túnel de 70 centímetros ofrece mayor comodidad, especialmente para personas claustrofóbicas o de talla grande. Este avance fortalecerá la atención en múltiples especialidades, desde neurología hasta cardiología y oncología.

Según la gerente general de CEDIUL, Dra. Ilsy De La Torre D., esta tecnología reafirma el compromiso institucional con la innovación, la precisión diagnóstica y la atención humanizada. Como parte del lanzamiento, el centro realizará actividades académicas y encuentros informativos para presentar las capacidades del equipo y sus beneficios para la comunidad médica y los usuarios.